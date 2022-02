La chamane du Touva. L'histoire d'une malédiction

Les malédictions sont des bénédictions... Depuis sa plus tendre enfance, Nathalie Ruffat Westling vit des événements dramatiques étranges, et ses nuits - voire ses journées - sont hantées par un cauchemar et des rêves récurrents. A 21 ans, lorsqu'elle décide de quitter la Laponie où elle vit avec un jeune éleveur de rennes, Johannes, pour aller à la rencontre d'une chamane dans la région du Touva, en Sibérie, elle ne sait pas que sa vie est sur le point de prendre une tournure inattendue et potentiellement inéluctable. Passionnée par les plantes sauvages et la nature, elle va peu à peu se confier à la guérisseuse sibérienne conseillée par Johannes. Quand la vieille chamane lui apprend qu'elle porte en elle une malédiction millénaire, Nathalie choisit la fuite et le déni... Une échappée de trente ans qui la conduit aux quatre coins du monde, sans pour autant l'empêcher de vivre et revivre la malédiction énoncée. Alors qu'elle perd tout, elle croise l'ours qui semble la guider dans ses rêves depuis son enfance et qui l'aidera à se libérer de cette inexorable fuite en avant. Plus aucun doute n'est possible : au bout du chemin se trouve la découverte de soi, telle une bénédiction.