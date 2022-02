C'est qui Khadija , Epouse du ProphEte?

La collection " C'EST QUI ? ", animée par Asma et Jibrîl, t'invite à découvrir les hommes et les femmes de l'entourage proche du Prophète de l'Islam, Muhammad, Paix et Salut sur lui. Viens partager avec eux les bons moments qu'ils passent en compagnie de leurs grands-parents ! Ils ont plein d'histoires à raconter.