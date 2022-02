Sophie Scholl - La Rose blanche

Jeune étudiante allemande pendant la seconde guerre mondiale, elle a sauvé l'honneur de l'Allemagne en résistant contre les nazis et en y laissant sa vie. LE ROMAN : "L'un après l'autre nous avons répété les grandes idées de la Rose blanche : agrandir le groupe, toucher les grandes villes d'Allemagne, attiser la flamme de la résistance chez les Allemands, les informer des atrocités commises par le régime, tout faire pour tuer le national-socialisme, "cette atroce maladie de l'esprit" comme l'a appelé si justement Christoph. Nous nous sommes embrassés pour nous dire au revoir. Je me suis sentie moins abattue ensuite. Je suis prête pour le combat". On connaît la Résistance française, ses héros et ses martyrs, comme Jean Moulin ou le jeune Guy Môquet, fusillé à 17 ans. Mais qui sait qu'en Allemagne aussi des jeunes gens se sont dressés contre le régime criminel d'Hitler ? Ce fut le cas de Sophie Scholl et de son frère Hans : en juin 1942, à Munich, ils fondent un réseau clandestin qu'ils appellent "la Rose blanche" . Avec ce récit, Magali Wiéner rend justice au courage exceptionnel d'une résistante allemande au nazisme, et fait entendre sa voix. Sophie Scholl, emprisonnée et finalement exécutée, affirmera jusqu'au bout sa liberté, sa détermination et sa fierté de lutter pour la démocratie et la dignité humaine.