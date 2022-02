Théo était un doux rêveur et on disait de lui qu'il avait la tête ailleurs. Quand sa mère lui demandait : "Théo, t'es où ? " , pouvait-il lui dire qu'il pensait seulement à des mots qu'il trouvait beaux ? Pourtant, il se contentait de répondre : "Je suis là ! " . Le jour où ses parents furent obligés de le laisser quelque temps chez son grand-père, Théo fut fou de joie car, comme lui, son grand-père était un doux rêveur. Il commençait toujours ses phrases par ces mots : "Par les temps qui courent" et aussitôt Théo imaginait toutes sortes de personnages. C'est ainsi que lorsqu'il s'installa chez lui, ils décidèrent d'écrire une histoire ensemble. A partir du moment où celle-ci naquit, d'autres histoires surgirent. Elles ne cessaient de bouger dans la tête de Théo si bien qu'il ne vit pas le temps passer. Le jour où il apprit que ses parents étaient sur le point d'arriver, il fut fort étonné. Le plus extraordinaire c'est qu'ils débarquèrent un matin de bonne heure alors que Théo était encore endormi. Et savez-vous par qui il fut réveillé ? Bien sûr, par la voix de sa mère qui disait : "Théo, t'es où ? "