Le mystérieux trésor de Barbe-Noire

Juste avant sa mort, Louis raconte a` Paul et Jules, ses petits-enfants, l'incroyable aventure qu'il a vécue quand il était jeune marin : en 1717, son bateau a e´te´ attaque´ par le terrible pirate Barbe-Noire. Enrôlé´ parmi les troupes contre sa volonté´, Louis a vécu comme un véritable pirate. Louis raconte tellement bien sa vie aventureuse avec de telles accents de vérité que ses petits enfants sont fascinés et suspendus à ses lèvres. Alors à la mort de leur grand-père que vont-ils faire ? Comment Paul et Jules pourraient-ils résister à la tentation de suivre les traces de leur grand-père pour retrouver le trésor caché ? Texte suivi d'un dossier documentaire illustré