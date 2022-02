Adieu Monsieur Câlin

C'est l'histoire d'un cochon d'Inde qui s'appelle Monsieur Câlin. Il y a longtemps il était jeune, fort et fier. Il pouvait porter un concombre entier sur son dos ! Mais maintenant Monsieur Câlin est vieux. Il est tout gris et très fatigué. Il repense à la belle vie qu'il a eue, avec sa femme Victoria et leurs six enfants. Et puis, un mercredi matin, Monsieur Câlin a très mal au ventre...