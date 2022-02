La Guerre de Succession d'Espagne. La fin tragique du Grand Siècle 1701-1714

Le 1er novembre 1700 s'éteint le roi Charles II d'Espagne. A la surprise générale, il désigne comme héritier le jeune Philippe, petit-fils de Louis XIV. Cette décision va entraîner un conflit à l'échelle mondiale et redessiner, pour deux siècles, l'équilibre des pouvoirs en Europe. La guerre de Succession d'Espagne (1701-1714) voit la France subir une série de désastres sans précédent, avant de réaliser un ultime sursaut qui permet à Louis XIV d'arracher une paix de compromis. L'issue du conflit consacre l'affirmation de la Grande-Bretagne et de la Maison d'Autriche, tandis que l'Ecosse ou la Catalogne perdent leur autonomie. Clément Oury étudie la direction des opérations depuis Versailles ou La Haye, comme le quotidien des soldats et des populations, et propose ainsi la première synthèse en français sur ce conflit majeur de l'histoire européenne.