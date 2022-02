Violette Szabo. De Londres à Ravensbrück : une espionne face aux SS

Née d'un père britannique et d'une mère française, élevée des deux côtés de la Manche, Violette Bushell est âgée de 18 ans lorsque la France s'effondre, mise à genoux par l'armée allemande. Rien ne prédestinait alors cette jeune femme ravissante, enjouée et sportive, à connaître le destin héroïque qui sera le sien. Mariée en 1940 à un séduisant légionnaire hongrois, Etienne Szabo, rencontré à Londres parmi les premiers Français libres, elle devient veuve deux ans plus tard, lorsqu'il est tué au combat au cours de la bataille d'El Alamein. Mère d'une petite fille, son désespoir et sa soif de revanche la conduisent néanmoins à intégrer le SOE, le redoutable service clandestin conçu par Churchill pour agir derrière les lignes ennemies et porter des coups impitoyables aux nazis. Le 5 avril 1944, sous le nom de code de "Louise", elle est déposée en France et gagne la région de Rouen d'où elle rapporte de précieux renseignements à Londres. Deux jours après le Débarquement en Normandie, elle est parachutée sur le maquis du Limousin pour freiner la progression de la division "Das Reich" de la Waffen-SS. Capturée le 10 juin 1944, elle est incarcérée à Fresnes puis déportée à Ravensbrück où elle est exécutée au début de l'année 1945 à l'âge de 23 ans. Grâce à une enquête fouillée, Guillaume Zeller nous brosse le portrait d'une magnifique figure de la résistance et de la lutte clandestine. On découvre le parcours hors du commun d'une femme de l'ombre, un modèle de courage et de détermination.