Reprendre le pouvoir

François Boulo est l'une des figures les plus charismatique du mouvement de Gilets jaunes. Ce livre est l'histoire de son combat, depuis la sortie de ce qu'il nomme son "coma politique" . Il fait oeuvre d'éducation citoyenne et populaire en restituant les connaissances accumulées lors de son cheminement intellectuel pour déconstruire le néolibéralisme et proposer une nouvelle lecture de la situation politique actuelle.