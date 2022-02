Le lion, a qui sont ces yeux

Développe la coordination main-oeil et la motricité fine. Amusant pour ajouter des yeux mobiles et obtenir un résultat rigolo. Stimule la créativité. Comment créer des animaux rigolos ? Grâce à cet amusant album de coloriage et d'autocollants ! Il suffit de placer les grands autocollants au bon endroit, puis d'ajouter une touche de couleur. Ne reste plus alors qu'à donner une paire d'yeux à ces drôles de créatures, et hop, les voilà qui prennent vie ! Et maintenant, place à l'amusement !