Le renard Je colorie sans déborder

Des contours vernis aident à ne pas déborder Des encadrés pour écrire un message personnel et partager ses dessins La poignée rend le livre facile à emporter Colorier sans dépasser n'a jamiais été aussi facile ! Les contours imprimés avec un vernis aident l'artiste en herbe à ne pas dépassser. Une fois le dessin terminé, l'enfant peut écrire quelques mots et découper son coloriage pour mieux montrer ses talents à sa famille et ses amis. Un livre amusant à emporter partout !