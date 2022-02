Les animaux sauvages, ça fait du bruit

Les bébés adorent secouer le livre et entendre le son produit. Les petits apprennent à nommer les animaux et leurs cris. Des illustrations charmantes. Couic-couic, couine la souris. Brrroa, barrit l'éléphant. Accompagne Petit Souris qui part rendre visite à ses amis animaux et découvre le cri de chacun d'eux. Les bébés vont adorer secouer ce livre qui fait du bruit !