Les animaux de la ferme livre et cubes éveil

Une valise avec un livre et quatre cubes tout doux avec des éléments amusants Quatre cubes moelleux de grande qualité, présentant une variété de textures et une palette de couleurs uniques, pour une expérience d'apprentissage sensorielle. Des élements amusants sont inclus come un hochet, un miroir et des rubans de satin. Le livre amusant apprend aux petits à reconnaître et nommer les couleurs et les animaux.