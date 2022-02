Rennes 1922. La ville et ses artistes de la Belle Epoque aux années folles

En 1922, le maire de Rennes, Jean Janvier, inaugure la dernière tranche des travaux de décoration de la mairie de Rennes. Confiés exclusivement à des peintres et sculpteurs formés dans l'école régionale des Beaux-Arts de Rennes, créée en 1881, cette décoration mettait en scène tant la politique d'un maire très attaché à la République que l'importance de l'école dans la formation des artistes et artisans locaux. L'exposition "Rennes 1922" propose de partir de ce décor aujourd'hui oublié pour tirer le fil d'une histoire : celle de la vie artistique à Rennes de la Belle Epoque aux Années Folles. Les études menées dans le cadre de la préparation de cet ouvrage mettent en évidence une période particulièrement riche et active à Rennes durant cette période de transition qui va des années 1880 au début de la Seconde Guerre mondiale. Aux côté d'artistes déjà connus, tels que Jean Boucher, Mathurin Méheut, Jean-Julien Lemordant ou Camille Godet des dizaines d'autres peintres et sculpteurs aujourd'hui oubliés seront présentés ici. L'ouvrage publié à cette occasion est bien plus qu'un simple catalogue, il a pour ambition d'être un ouvrage de référence et un socle pouvant servant de base à la découverte de cette période.