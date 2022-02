Transmission(s). carte blanche à Madame et Dominique Blais

L'exposition intitulée "Résidence d'artistes : Madame et Dominique Blais" (titre provisoire) sera la quatrième exposition temporaire du musée depuis sa réouverture. Deux artistes s'immergeront pendant plusieurs mois dans les collections du Musée de La poste et créeront un ensemble d'oeuvres inédites qui sera présenté au public. Madame Madame est une artiste spécialiste du collage. Elle travaille uniquement avec des matériaux de 1800 à 1920. Elle créée des petites pièces en volume, manipulables, dans lesquelles elle associe systématiquement iconographie ancienne et jeu de mots. Telles de petites saynètes de théâtres, chaque pièce - à l'esthétique rétro et surréaliste - est unique et raconte une histoire. De cette version en 3 D en découle parfois un "alias" unique, pièce très grand format en 2D apposée dans l'espace urbain. Pour se faire elle prend soin de scanner au préalable l'ensemble des "strates" nécessaires à la pièce originelle. Dominique Blais L'artiste Dominique Blais nous faisait prendre conscience de la rotation de la terre et du cycle lunaire avec sa pièce Phases of the Moon commandée pour l'exposition "Rêver l'Univers" (envoi quotidien d'un disque vinyle à l'effigie de la lune pendant la durée d'un cycle lunaire). Dans toute son oeuvre, l'artiste donne à voir l'imperceptible, le temps qui s'écoule, des fréquences radio inaudibles... Pour explorer les perceptions de l'environnement, le rapport à l'invisible et matérialiser sous nos yeux l'immatériel, il utilise un ensemble de médiums variés (acoustique, lumière, dessins, photographies...)