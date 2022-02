Chantiers au coin de la rue. Dictionnaire historique illustré des rues du quartier des Chantiers

Les Archives communales de Versailles présentent du 25 avril au 11 juillet 2020 l'exposition "Chantiers au coin de la rue" qui a pour objet de retracer l'histoire du quartier des Chantiers de ses origines à nos jours. Si le quartier est connu essentiellement pour sa gare ferroviaire à rayonnement régional, l'objectif de cette exposition est d'en faire découvrir l'histoire qui débute bien avant l'arrivée du chemin de fer, et remonte au XVIIe siècle, à travers des documents d'archives et oeuvres d'art. En parallèle de cette exposition, le service des Archives souhaite publier le 5ème fascicule de la collection du Dictionnaire historique illustré des rues de Versailles intitulé "Chantiers au coin de la rue" et portant plus particulièrement sur l'histoire des rues du quartier des Chantiers. Les quatre fascicules existant traitent des quartiers de Montreuil (2007), Porchefontaine (2010), Jussieu-Petits-Bois-Picardie (2011) et Clagny-Glatigny (2012).