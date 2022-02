Ma cuisine vraie. Être plus fort, plus heureux et en meilleure santé

Un livre de recettes festif pour les dix ans de carrière de l'auteure de best-sellers. 75 plats simples et pauvres en glucide qui suivent les principes approuvés de Pascale Naessens. Le livre foisonne d'idées lifestyle, de conseils pour dresser de jolies tables romantiques et d'informations utiles sur l'alimentation et la santé. Pascale Naessens : 11 ans au sommet ! Après la sortie de Ma cuisine céto, où Pascale Naessens passait le régime cétogène à la loupe, l'auteur est déjà de retour avec un nouveau livre. Il déborde de repas imaginés selon sa fameuse méthode : des plats pauvres en glucides et composés d'ingrédients frais et de qualité. Et pour ne rien gâcher, le livre comprend également beaucoup de desserts sains et délicieux.