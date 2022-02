Guide des oiseaux. Notre nature

Guide pratique indispensable des 77 oiseaux les plus communs en Belgique et aux Pays-Bas. Avec un bloc-notes ainsi que des QR codes pour entendre les sons d'oiseaux. Grâce à ce guide complet, vous pouvez directement aller dans la nature afin de repérer les oiseaux les plus communs en Belgique et aux Pays-Bas. Les QR codes vous permettent d'écouter les sons des oiseaux pour mieux les identifier ensuite. Le guide livre des explications approfondies ainsi que des photos détaillées pour que vous puissiez tout apprendre sur ces animaux, mais il contient aussi un espace pour noter vos propres découvertes. Par les créateurs de Notre Nature, un projet multimédia sur la nature sauvage en Belgique que l'on peut déjà suivre sur le site web et sur Facebook.