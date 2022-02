Follow the coast . La Côte Atlantique de Knokke à San Sebastian

Le 1er juin 2019, a commencé une course-relais unique en son genre : la Mare Nostrum Run. Le but ? Longer en courant la totalité des côtes européennes, soit 89 000 km. Le parcours a été divisé en étapes de 100 km, chacune disputée par une équipe différente. Cet ouvrage est le souvenir physique de la première partie de ce fantastique périple, qui ralliait Knokke à San-Sebastian. Pour chaque étape, le lecteur apprend ce qu'il faut absolument voir sur place, les promenades à faire, les endroits à visiter, etc. Avec plus de 500 photos de paysages, Follow the Coast est un trésor visuel qui va bien au-delà du simple guide de voyage.