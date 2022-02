Pigeons, escargots et tortues

Dans ce recueil de contes, l'auteur crée des univers "édulcorés" qui cachent parfois une tristesse intérieure, des incertitudes sur le devenir, des difficultés liées au fait de grandir et de laisser le passé derrière soi. Mais il raconte également des histoires plus joyeuses, qui ont comme protagonistes des légumes et des créatures bizarres, qui éveillent la joie de vivre et le désir de se lancer dans de nouvelles expériences.