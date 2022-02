Tout va bien

Dans une école primaire, une professeure stricte et exigeante éprouve un plaisir sadique à réprimander et à punir ses élèves. Cette attitude est due au fait que l'institutrice, en dehors de la salle de classe où elle fait sa loi, n'est qu'une femme seule, triste et névrosée qui apaise ses angoisses en adoptant une position de supériorité envers les plus faibles. Jusqu'à un après-midi pluvieux, où elle surprend un de ses élèves en train de vandaliser sa propriété et, aveuglée par la rage, elle accomplit un geste irréversible qui transformera sa vie en cauchemar.