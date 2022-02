Dandelion T02. Gardez espoir

Les forêts, les rivières, les déserts et les villes sont peuplés d'esprits magiques. Il s'agit des âmes des êtres vivants qui nous ont quitté pour rejoindre le monde spirituel. Parmi tous ces esprits, se démarquent les Dandelions avec leur altruisme et leur bienveillance, des esprits de fleurs de pissenlit qui donnent espoir et réalisent les voeux.