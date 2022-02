Les Ditz des sages hommes (vers 1492) constituent la première tentative d'acclimater en français le genre de l'apophtegme. Ce florilège de bons mots traduits pour la plupart des Rerum memorandarum libri de Pétrarque et des Vitae philosophorum de Diogène Laërce dans la version latine d'A. Traversari fut compilé et mis en français par Guillaume Tardif, professeur de rhétorique et précepteur du futur roi Charles VIII. Ecrits dans un français vivant, familier et docte à la fois, les Ditz explorent la possibilité d'adapter un 'illustre français' à une parole comique qui exalte la sagacité, l'indépendance d'esprit et l'ironie. Leur succès durable au XVIe siècle témoigne de la réussite de cette expérimentation originale.