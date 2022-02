La cognition incarnée. Un programme de recherche entre psychologie et philosophie

Depuis une vingtaine d'années, le débat autour de la cognition incarnée a été extrêmement animé dans les différentes branches de la psychologie et des sciences cognitives, jusqu'à influencer d'autres sciences humaines et sociales. Quel est l'apport de la cognition incarnée à la philosophie et à la psychologie ? Quelles notions ont-elles été introduites ou modifiées en profondeur par l'embodiment ? Quelles avancées et quelles limites méthodologiques pouvons-nous déjà constater ? Sans prétention d'exhaustivité, ce volume propose au lecteur francophone une présentation interdisciplinaire des enjeux philosophiques de la cognition incarnée. Les sciences cognitives mettent ici en question certains points majeurs de la tradition philosophique.