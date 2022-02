En coloriste puissant, Alain Brizzi scrute inlassablement les visages, en quête de leur unicité et de leur personnalité. Il pose sur les gens et la société un regard rempli de tendresse, mais aussi d'une implacable lucidité, sachant ainsi relever les travers humains et les désordres du monde qui va... A côté du sujet central du visage, les deux volets de cette exposition mettent en valeur des aspects particuliers du travail de cet artiste aux multiples moyens d'expression artistique. Ainsi, au Musée départemental Georges de La Tour seront abordés la thématique des anges ou encore la représentation animale dans l'imaginaire onirique d'Alain Brizzi. Petits et grands pourront également explorer un espace consacré à l'exposition d'objets insolites, qu'ils soient en terre cuite, en bois, en carton ou encore en pâte de papier, ou se perdre dans le regard d'un visage sur textile de plus de 2m.