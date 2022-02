Le carnaval de Rio est l'une des plus grandes fêtes populaires au monde, un " super spectacle " dont la participation massive, des défilants et des spectateurs - évalués à 6 millions en 2019 - mobilise toute la ville de Rio. Durant plusieurs jours, cet événement décline diverses manifestations, depuis les parades populaires dans les rues, les " blocos ", aux bals masqués organisés dans des clubs ou grands hôtels. Mais le point culminant reste le cortège de chars, par les différentes écoles de samba, réunissant chacune entre 3000 et 5000 personnes, qui défilent sur le " sambodrome ". Cette avenue de 900 mètres de long sur 13 de large pouvant accueillir jusqu'à 120 000 spectateurs, a été construite par l'architecte Oscar Niemeyer, inaugurée en 1984 pour accueillir le carnaval. Derrière ces journées de festivités, l'enjeu est d'importance pour chaque école de samba qui se prépare avec ferveur pendant un an. Car loin d'être une simple déambulation et démonstration de joie, le défilé du " sambodrome " est une compétition jugée et notée. L'imagination débordante dans la confection des chars et dans les costumes qui sont, pour certains, de véritables " pièces montées " délirantes, confectionnés à base de plumes, de strass et de matériaux en tous genres, à la créativité sans limite, font de ce défilé une débauche originale de surprises, de luxe et d'énergie.