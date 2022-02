Mon grand livre des nombres

Pour apprendre à compter en douceur, rien de mieux que la simplicité, le jeu et des illustrations drôles et pleines de couleurs ! Les petits découvriront la relation entre les nombres et la quantité, et apprendront à compter jusqu'à 100. Présenté sous forme d'adorables petits jeux, ce grand livre facilite la compréhension et l'apprentissage de façon simple et visuelle. Idéal pour familiariser et éveiller les enfants en âge préscolaire au monde de la mathématique.