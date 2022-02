Mon grand livre des couleurs

Que se passe-t-il lorsque le jaune et le bleu se mélangent ? Et le mariage du blanc et du rouge, que donne-t-il ? Ouvre vite ton grand livre pour découvrir et apprendre les couleurs ! D'adorables petits personnages colorés accompagneront les tout jeunes lecteurs dans leur apprentissage des couleurs primaires et leur expliqueront comment, en se mélangeant, elles peuvent donner lieu à de nouvelles teintes. La présence d'objets du quotidien permettra également aux petits bouts d'apprendre de nouveaux mots à travers une approche simple et visuelle. Idéal pour les familiariser et les éveiller au monde des couleurs !