Les voyages de Gulliver

Tu rêves de découvrir de mystérieux pays lointains peuplés d'étranges habitants et de vivre des aventures extraordinaires ? Alors le roman de Jonathan Swift est ce qu'il te faut. Embarquement immédiat pour un voyage exceptionnel ! Tu vas partir aux côtés de Lemuel Gulliver et débarquer sur l'île de Lilliput où vivent d'étonnants habitants minuscules. Tu les aideras à affronter leurs ennemis de l'île de Blefuscu, avant de d'échapper à la colère de l'impératrice de Lilliput. Mais les péripéties ne sont pas finies ! Tu vas te retrouver avec notre héros à Brobdingang, terre peuplée de géants, où cette fois-ci c'est Gulliver qui apparaît comme un lilliputien. Prépare-toi à l'aventure et à un voyage inoubliable !