Voyage, découvre et explore. Les civilisations anciennes

Un nouveau titre de la série Voyage, découvre et explore consacré aux grandes civilisations anciennes, pour mieux les connaître et apprendre plein de faits amusants. Au cours des millénaires, de grandes civilisations se sont développées à travers le monde et ont ainsi construit notre histoire : des empires, des royaumes, des armées et d'anciennes capitales ont dominé le passé, nous laissant parfois des monuments grandioses. Fais le puzzle, lis le livre et apprends plein de choses sur les Romains, les Vikings, les Sumériens, les Mayas et beaucoup d'autres peuples fascinants de l'Antiquité !