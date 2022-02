Mes premières cartes. La nature

Un jeu de 30 cartes et un livret de 32 pages contenus dans une élégante boîte aux couleurs pastel pour découvrir la nature qui nous entoure ! Un coffret contenant 30 cartes et un livre de 32 pages pour permettre aux enfants de faire connaissance pour la première fois avec la faune et la flore qui nous entourent, de manière simple et intuitive. Grâce aux illustrations simples et raffinées, les enfants peuvent découvrir les plantes et les animaux.