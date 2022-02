Mes premières cartes. Mes souvenirs

Un ensemble de 30 cartes et un agenda de 32 pages dans une élégante boîte aux délicats tons pastel pour préserver les souvenirs les plus précieux. Tous les moments les plus importants de la vie de votre enfant seront immortalisés et conservés à jamais. Une boîte contenant 30 cartes pour célébrer chaque nouvelle découverte et un petit journal pour enregistrer chaque nouvelle étape.