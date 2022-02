Petite Loutre est toute sale

Un livre illustré pour accompagner les enfants, de manière simple et ludique, dans une phase délicate de transition vers l'indépendance. Petite Loutre ne se lave jamais. Elle semble allergique au lavabo. Pourtant, la salle de bain peut être l'endroit le plus amusant du monde. Qui donc, et comment, saura le lui faire comprendre ? Une histoire amusante et en rimes, avec des situations drôles et surprenantes, pour expliquer aux enfants les bases d'une bonne hygiène et pour qu'ils comprennent qu'il est important de savoir se laver tout seul.