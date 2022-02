Petite loutre va sur le pot

Une série de livres illustrés consacrée à la petite enfance, pour aider les enfants à surmonter leurs premières difficultés. Petite Loutre a du mal avec son nouveau pot. En fait, il s'agit de son premier pot et ce n'est pas facile d'abandonner sa couche du jour au lendemain. Et puis, Petite Loutre n'en fait qu'à sa tête : elle fait pipi et caca là où ça la chante. Une histoire en rimes, pleine d'imagination et d'humour, pour expliquer aux enfants qu'il n'y a pas de meilleur endroit que le pot pour faire ses besoins. Un livre illustré pour accompagner les enfants, de manière simple et ludique, dans une phase délicate de transition vers l'indépendance.