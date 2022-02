Les vaccins, sont-ils une illusion ? La vaccination compromet le système immunitaire. Que faire pour recouvrer la santé ?

Dans ce livre, Tetyana Obukhanych, immunologiste, explique pourquoi les vaccins ne peuvent pas immuniser durablement contre les maladies infectieuses et pourquoi ils sont dangereux pour la santé. En se basant sur des sources scientifiques telles que Pub- Med (la banque de données médicales qui fait autorité dans le monde entier), l'auteure nous explique clairement : pourquoi on peut comparer la vaccination contre la grippe à une partie de roulette russe, et donc la considérer comme peu efficace ; pourquoi l'immunité de groupe est un leurre ; pourquoi on exagère les dangers des maladies infectieuses naturelles ; quels sont les remèdes naturels pour renforcer l'organisme ; comment les vaccins peuvent ouvrir la voie à d'autres maladies : allergies, dermatites, oesophagites, réactions aux métaux qu'ils contiennent, etc.