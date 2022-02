L'enseignement du yoga. Tome 1. Les techniques et les bases

Une oeuvre essentielle pour tous ceux qui enseignent et pratiquent le yoga, et qui veulent développer leurs capacités et leurs connaissances. Il sert d'ouvrage de référence pour tout programme de formation des professeurs, servi par plus de deux cents photos et illustrations. Il est riche d'une somme inouïe d'informations pratiques et détaillées sur : les méthodes d'enseignement, la manière de construire ses séquences, le descriptif précis - commenté pour les enseignants - de 108 postures fondamentales (asanas), les techniques de méditation et de respiration, la philosophie du yoga et son histoire, plus un chapitre de haute tenue scientifique consacré à l'anatomie traditionnelle et moderne.