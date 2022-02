Cerveau - Intestin, un lien indéfectible. Le rôle du microbiote intestinal dans nos relations psychoémotionelles, psychiques et mentales

Une analyse complète et documentée sur les dernières découvertes concernant le microbiote intestinal et son action essentielle sur le système immunitaire : son rôle dans l'échange d'informations entre l'intestin et le cerveau ressort pleinement. La communication entre eux est bidirectionnelle : en modifiant la composition du microbiote, on peut agir sur les maladies de l'organisme, mais aussi sur celles du cerveau.