Atlas des Animaux

Grâce à cet atlas, les enfants pourront découvrir la faune caractéristique de chaque continent. Sur chaque double page, une carte explique quels animaux vivent dans chaque partie du monde : les forêts européennes, la savane africaine, les zones polaires, etc. De plus, des cartes géopolitiques sont également incluses pour apprendre à localiser les pays et connaître les drapeaux et les villes les plus importantes. Un vrai voyage autour du monde, page après page.