Incroyables Dinosaures

Ce très joli bloc de 32 feuilles invite les enfants à colorier chaque dessin et à le compléter par des stickers - plus de 200 au total ! Par ailleurs, grâce à leur grand format, les feuilles pourront être affichées pour servir de décoration dans la chambre de l'enfant. Bien plus qu'un simple livre de coloriage, un outil d'activité et de loisirs créatifs !