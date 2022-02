Dans un monde plongé dans le chaos par le Voirandeer, un brouillard maléfique et destructeur apportant avec lui une horde de bêtes monstrueuses et féroces, Ivro, le capitaine nain vétéran est rappelé pour diriger la Brigada. Une troupe de six guerriers nains indisciplinés, bagarreurs, buveurs, payés par les trois soeurs-sorcières de la Ville pour leur ramener les cadavres des monstres du Voirandeer. Mais quelles sont les réelles intentions des Trois soeurs ? Ne seraient-elles pas en partie responsables de l'existence de ce fléau qui menace perpétuellement les nains mais aussi les humains et les elfes noirs ? La Brigada devra plus que jamais compter sur la cohésion du groupe et trouver de nouvelles alliances pour aller au bout de la vérité et s'attaquer à la source du mal...