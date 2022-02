Il faut se rendre à l'évidence : il se passe quelque chose de nouveau sous le soleil. Les majestueux processus physiques et chimiques qui organisent le système Terre, la trajectoire évolutive du vivant, la composition des sols, des eaux, tout cela porte désormais la marque des activités humaines. Les préoccupations écologiques viennent ouvrir des brèches dans les conceptions dominantes du progrès, du développement, de la richesse et, plus largement, dans l'idée même que l'on se fait de la coexistence sociale. Culture écologique se fixe pour objectif de porter à la connaissance du plus grand nombre les débats qui organisent aujourd'hui la question écologique. Ces débats ne convoquent pas seulement l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, la géographie et l'économie, mais aussi des domaines moins formalisés du savoir comme la philosophie. Leur contenu pourrait être figuré par un triangle, dont les trois pointes seraient les savoirs, le politique et la nature.