Oliver Byrne. The First Six Books of the Elements of Euclid, Edition français-anglais-allemand

Près de 100 ans avant que Mondrian ne rende célèbres les lignes et formes géométriques rouges, jaunes et bleues, le mathématicien Oliver Byrne a utilisé un système chromatique similaire pour son édition de 1847 du traité de mathématique et de géométrie d'Euclide, Éléments. L'idée de Byrne était d'utiliser la couleur pour faciliter l'apprentissage et "diffuser un savoir permanent" . Le résultat a été décrit comme l'un des livres les plus étranges et les plus beaux du XIXe siècle. Le fac-similé de l'impressionnant ouvrage de Byrne est désormais disponible dans une magnifique édition XL. La beauté de ce chef-d'oeuvre artistique et scientifique vient autant de l'audace de ses calculs et diagrammes rouges, jaunes et bleus que de la précision mathématique et didactique des théories qu'il expose. La simplicité des formes et des couleurs annonce la vigueur future du Stijl et du Bauhaus. En rendant accessibles et esthétiquement plaisantes des informations complexes, ces graphiques sont aussi les précurseurs des infographies qui forment aujourd'hui largement les données que nous consommons.