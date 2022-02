Voyage en conscience vers la guérison. Fondamentaux de la thérapie psycholytique

Quid des bases de la thérapeutique par les substances psychédéliques, ou comment la consommation responsable et supervisée de ces substances peut conduire à la guérison de l'âme et du corps. Vous trouverez dans ce livre une multitude d'informations sur cette pratique, confidentielle et pourtant de plus en plus répandue, qui consiste à entrer dans des états modifiés de conscience pour aider à guérir. Un sujet passionnant pour professionnels et profanes. Avertissement de l'éditeur : Ce livre est publié à titre informatif. Son contenu n'engage que son auteur. Il incombe à chacun de respecter la législation en vigueur où il se trouve.