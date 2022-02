Apprendre avec efficacité

Vous avez un projet d'étude ? Un nouveau plan de carrière ? Ou alors vous en cherchez un ? Mais vous ne savez pas exactement comment vous y prendre pour vous lancer ou le mener à bien ? Pour y voir plus clair et augmenter vos chances de réussite, cet ouvrage vous propose de commencer par apprendre à... apprendre ! Au fil des pages et des vidéos, vous apprendrez à maitriser différentes stratégies et tactiques d'apprentissages. Grâce à celles-ci, vous pourrez facilement surmonter des barrières comme : les blocages psychologiques ; les erreurs d'orientation ; le manque d'organisation et la procrastination ; ou les difficultés de mémorisation. Prenez ce livre comme une boîte à outils pour relever ce défi ou comme un mode d'emploi pour la plus fantastique des machines : votre cerveau.