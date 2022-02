En teintes sobres, les mots de Derek Munn arpentent le chemin de sa vie. Le regard de celui qui se dit non poète n'a cessé d'interroger ce parcours à coups de pinceau subtils. Pourtant, un jour, il faut " cesser de chercher le mot ", concéder à la dernière touche, l'ultime nuance. Et c'est la vie simple qui paraît, dans son infinie sensibilité entre mélancolie et tendresse, toujours avec pudeur.