Revue Nioques n°25

Nioques, n° 25 Le numéro 25 de la revue Nioques s'ouvre sur la suite d'un texte de Sarah Kéryna publié dans le numéro précédent. La revue affirme ainsi sa volonté d'accompagner l'écriture de textes en cours d'élaboration. De même on retrouvera des textes nouveaux ou des interventions plastiques inédites d'écrivains et artistes dont Nioques suit le travail depuis longtemps comme Christophe Hanna ou Florence Pazzottu ou François Bizet, pour des projets textuels expérimentaux, Aliette Cosset, Justin Delareux ou Laurent de Mars, pour la proposition d'images plus ou moins troublantes. Nioques reste une revue de recherche aventureuse et novatrice.