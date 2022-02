Le centième singe

1er octobre 2019 Une tempête sans précédent frappe le sud-est de la France. Des villes majeures comme Toulon, Carcassonne ou Montpellier sont noyées sous les eaux. En réponse à l'incurie de l'Etat pour faire face à la catastrophe, des comités de vigilance se créent un peu partout sur le territoire. 30 juin 2023, 5h du matin Le réacteur n° 1 de la centrale nucléaire de Cruas n'est plus refroidi. Entre ces deux événements, les tensions se nouent entre Quentin, jeune milicien paumé et naïf, monsieur Armand, idéologue ambitieux, Vladimir Vallendreux, son bras armé, monstre hideux et ange gardien, Madame, fille à papa apprentie dictateur, les époux Janvier, gentil petit couple d'assassins, et Eve, photographe intraitable de la violence du monde et à la bonté immense. Chacun d'eux joue sa partition dans le maelström d'une nation qui se délite, laissant libre cours à l'expression de ses ambitions, de ses haines ou de ses blessures. Pris entre le bruit de fond confus d'une farce médiatique et celui, plus net, de la culasse d'un fusil qu'on charge, les personnages se débattent comme ils peuvent, parfois admirables, le plus souvent décevants et impuissants, piégés par des événements qui les dépassent.