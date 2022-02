"Un étrange bonheur" nous parle des écrans, des interfaces, des médias et des réseaux sociaux. Il dresse l'image d'un monde monétisé où tout devient "prêt à consommer" . Les treize textes de l'ouvrage mettent aussi en évidence la fragilité et la solitude physique de l'internaute face à la déferlante d'image et d'information. Les textes du recueil sont nés du désir de trouver une forme d'écriture souple pour parler du monde contemporain, le monde qui survient après le 11 septembre 2001... et qui se poursuit aujourd'hui.