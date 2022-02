Chroniques d'un aller-simple en Calvitie

Aller-retour en calvitie constitue la suite bohème du dernier roman de José Gsell, Voyage cuit. On y retrouve le double de l'écrivain, récit, fiction et existence s'y chevauchent. On y parle de la perte des cheveux, de voyages en Roumanie, de pêche, de chasse, d'amour et de la naissance d'un enfant.