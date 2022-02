Courageuse et visionnaire, Aïda, obtient son baccalauréat et décroche ainsi une bourse pour poursuivre ses études supérieures en France. Dépaysée et déchirée entre deux cultures, elle va obtenir un stage dans un organisme qui lutte contre les violences faites aux femmes. Après avoir décrochée un diplôme avec les honneurs, elle décide de retourner au Sénégal pour montrer l'exemple et motiver les femmes. Une fois à Dionewar, la réalité la rattrape et ses aspirations disparaissent peu à peu sous le poids des mÅurs locales. Saura-t'elle aider les femmes à s'émanciper sans altérer l'héritage des anciens ?